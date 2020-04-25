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Культура
2020-04-25T22:52
https://ria.ru/20200425/1570576693.html
Тодоренко обратилась к подписчикам после лишения звания "Женщина года"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570576140_0:0:2131:1199_1036x0_80_0_0_5560588ebbeee141450111ca1fcf4227.jpg
РИА Новости

Тодоренко обратилась к подписчикам после лишения звания "Женщина года"

21:13 25.04.2020 (обновлено: 22:52 25.04.2020)
145961
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии "Женщина года - 2019" по версии журнала Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко обратилась к подписчикам после скандального высказывания о домашнем насилии, из-за которого журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".
В инстаграме она еще раз извинилась за свои слова о том, что женщины сами несут ответственность за то, что мужья поднимают на них руку. Ведущая отметила, что выступает против любых форм насилия.
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 по версии журнала Glamour, после церемонии награждения
25 апреля, 20:01Культура
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания "Женщина года"
Тодоренко написала, что "оступилась и ошиблась", но "благодарна своему глупому языку" за то, что после ее слов многие россиянки рассказали свои истории. Блогер призналась, что не подозревала о масштабах проблемы и "гнусных реалиях", в которых живут многие женщины.
"Теперь моя площадка в инстаграме станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!" — говорится в посте.
Телеведущая подчеркнула, что, с ее точки зрения, не существует такого понятия, как "заслужить насилие". Как считает Тодоренко, "в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться".
Она рассказала, что за прошедшие сутки связалась с несколькими организациями, которые помогают женщинам, столкнувшимся с различными формами насилия. По словам Тодоренко, совместно с ними она планирует донести важность этой темы до общества и выработать шаги по искоренению этой проблемы.

"Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с обложки!" — заключила она.

Ранее в интервью изданию People Talk Тодоренко заявила, что жертвы домашнего насилия "не задумываются", почему мужья поднимают на них руку и "что они сделали для того", чтобы их перестали бить. Ее высказывания возмутили многих интернет-пользователей и привлекли внимание СМИ.
Подписчики также раскритиковали позицию телеведущей по этой теме во время прямого эфира с главным редактором Glamour Иляной Эрднеевой. Как отметили в редакции журнала, трансляция с Тодоренко "причинила людям боль". После этого Glamour лишил ведущую звания "Женщина года — 2019".
Оксана Пушкина
25 апреля, 18:33Культура
Пушкина поддержала лишение Тодоренко звания "Женщина года"
9466172014280
КультураРегина ТодоренкоШоу-бизнесGlamour
Популярные комментарии
столько шуму из-за звания от какого-то журнальчика и подписчиков этого журнальчика в соцсетях... ОООООЧЕНЬ значимая аудитория, ооооочень необходимое всему народу СМИ)))) как эти гламурные достали уже
25 апреля, 22:31
О Ольга Занкова
11941002
О чём шум то??? Впервые слышу об этой женщине, о её высказываниях и о "женщине года".... За какие заслуги вручают???
25 апреля, 21:33
Дмитрий Попов
11251005
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