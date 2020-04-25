Тодоренко обратилась к подписчикам после лишения звания "Женщина года"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Телеведущая и блогер Телеведущая и блогер Регина Тодоренко обратилась к подписчикам после скандального высказывания о домашнем насилии, из-за которого журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".

инстаграме она еще раз извинилась за свои слова о том, что женщины сами несут ответственность за то, что мужья поднимают на них руку. Ведущая отметила, что выступает против любых форм насилия.

Тодоренко написала, что "оступилась и ошиблась", но "благодарна своему глупому языку" за то, что после ее слов многие россиянки рассказали свои истории. Блогер призналась, что не подозревала о масштабах проблемы и "гнусных реалиях", в которых живут многие женщины.

"Теперь моя площадка в инстаграме станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!" — говорится в посте.

Телеведущая подчеркнула, что, с ее точки зрения, не существует такого понятия, как "заслужить насилие". Как считает Тодоренко, "в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться".

Она рассказала, что за прошедшие сутки связалась с несколькими организациями, которые помогают женщинам, столкнувшимся с различными формами насилия. По словам Тодоренко, совместно с ними она планирует донести важность этой темы до общества и выработать шаги по искоренению этой проблемы.

"Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с обложки!" — заключила она.

Ранее в интервью изданию People Talk Тодоренко заявила, что жертвы домашнего насилия "не задумываются", почему мужья поднимают на них руку и "что они сделали для того", чтобы их перестали бить. Ее высказывания возмутили многих интернет-пользователей и привлекли внимание СМИ.