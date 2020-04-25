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2020-04-25T21:19
https://ria.ru/20200425/1570576477.html
Глава Минздрава Израиля заявил об отставке
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РИА Новости

Глава Минздрава Израиля заявил об отставке

21:01 25.04.2020 (обновлено: 21:19 25.04.2020)
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© AP Photo / Tsafrir AbayovМинистр здравоохранения Израиля Яаков Лицман
Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман
© AP Photo / Tsafrir Abayov
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил об отставке, сообщает 13 канал израильского телевидения.
"Министр здравоохранения Яаков Лицман объявил в субботу премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что он хочет уйти со своего поста и просит о портфеле министра жилищного строительства", - говорится в сообщении телеканала.
Журналисты телеканала отмечают, что глава минздрава столкнулся с серьезной критикой в свой адрес в связи с политикой ведомства в период эпидемии коронавируса в Израиле. Сам глава минздрава заразился COVID-19 и перенёс болезнь без осложнений.
Сообщается также, что об отставке с поста главы минздрава Лицмана некоторое время назад просил премьер-министр Нетаньяху. Занимающая 8 депутатских кресел в 120-местном Кнессете партия "Яадут А-Тора", возглавляемая Лицманом, на протяжении многих лет входит в состав правительств под руководством Биньямина Натеньяху.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
Популярные комментарии
Праздник для мин здрава! Остается надеяться, что мин строй ему не достанется.
25 апреля, 22:20
Патрик Простак
3630000
Лицману, конечно до 120 и не болеть, но в 76 уже действительно пора на пенсию. А о работе минздрава можно судить хотя бы по факту, что его вылечили в таком возрасте и еще более 6500 пациентов с вирусом.
26 апреля, 05:43
Good Time
3110110
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