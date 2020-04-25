Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным университета, 200 698 человек скончались от коронавируса, более 810 тысяч человек вылечились, общее число случаев заражения достигло 2 865 938.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.