Число случаев COVID-19 в мире возросло до 2,7 миллиона

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 2 719 897, умерли более 187 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным ВОЗ, за сутки в мире было зарегистрировано 93 716 новых случаев заражения и 5767 смертей. Число летальных исходов возросло до 187 705.
Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе - 1 314 666.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
25 апреля, 15:00ВОЗ справляется с ролью координирующего органа, заявил Лавров