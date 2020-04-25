Непал продлил приостановку международных и местных авиарейсов

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Власти Власти Непала в субботу продлили до 15 мая приостановку всех международных и внутренних авиарейсов, сообщает издание Khabar Hub со ссылкой на решение координационного комитета высокого уровня по предупреждению и сдерживанию COVID-19.

Ранее запрет на выполнение всех пассажирских полетов в стране распространялся до 30 апреля. В этот период в Непале могли выполняться только эвакуационные и грузовые рейсы, а также полеты спасательных и экстренные служб.

Комитет также пришел к выводу, что режим изоляции в стране нельзя ослабить в существующей ситуации. Комитет отметил, что режим изоляции должен соблюдаться, поскольку число заболевших в стране растет, но согласился облегчить этот режим для таких областей экономики, как сельское хозяйство, здравоохранение и управление продовольствием.

Ожидается, что в понедельник кабинет министров примет решение по продлению режима изоляции.

Согласно последним данным, в Непале находятся 49 заболевших коронавирусом, выздоровели 11 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.