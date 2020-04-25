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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T20:55
https://ria.ru/20200425/1570576301.html
Непал продлил приостановку международных и местных авиарейсов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728160_0:157:3085:1892_1036x0_80_0_0_69da6f7692ce60d35e481b48e41b38e7.jpg
РИА Новости

Непал продлил приостановку международных и местных авиарейсов

15:50 25.04.2020 (обновлено: 20:55 25.04.2020)
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© РИА Новости / Сунил ПрадханПустые улицы в Катманду
Пустые улицы в Катманду
© РИА Новости / Сунил Прадхан
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Власти Непала в субботу продлили до 15 мая приостановку всех международных и внутренних авиарейсов, сообщает издание Khabar Hub со ссылкой на решение координационного комитета высокого уровня по предупреждению и сдерживанию COVID-19.
Ранее запрет на выполнение всех пассажирских полетов в стране распространялся до 30 апреля. В этот период в Непале могли выполняться только эвакуационные и грузовые рейсы, а также полеты спасательных и экстренные служб.
Комитет также пришел к выводу, что режим изоляции в стране нельзя ослабить в существующей ситуации. Комитет отметил, что режим изоляции должен соблюдаться, поскольку число заболевших в стране растет, но согласился облегчить этот режим для таких областей экономики, как сельское хозяйство, здравоохранение и управление продовольствием.
Ожидается, что в понедельник кабинет министров примет решение по продлению режима изоляции.
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Согласно последним данным, в Непале находятся 49 заболевших коронавирусом, выздоровели 11 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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