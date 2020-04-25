В Саратовской области еще четыре пациента вылечились от коронавируса

САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. Еще четверо пациентов к субботе завершили лечение от коронавируса в Саратовской области, общее число вылечившихся выросло до 38 человек, сообщил губернатор Валерий Радаев.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 25 апреля лабораторно подтверждены 265 случаев заражения коронавирусом. К 24 апреля шесть человек с COVID-19 скончались, выздоровели 34 человека.
"Тридцать восемь саратовцев уже выздоровели и выписаны домой", - написал Радаев на своей странице в Instagram.
Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин - запрещен въезд и выезд.
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