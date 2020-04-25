Глава ростовского Минздрава попала в реанимацию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская попала в больницу с сердечным приступом, сообщил РИА Новости представитель медучреждения, в которое она госпитализирована.
"Сегодня днем она попала в больницу с сердечным приступом — ярко выраженной стенокардией", — сказал собеседник агентства.
Быковскую обследовали и назначили лечение.
"Она находится в реанимации. В настоящее время ее состояние стабильно", — уточнил представитель больницы.