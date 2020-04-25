Зюганов отметил роль Китая в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил "исключительно важную, полезную" роль Китая в борьбе с пандемией коронавируса, подчеркнув, что Китай помогает многим странам.
Ранее Рейтер со ссылкой на источники сообщил, что власти Китая направили в Пхеньян специальную делегацию, включающую медиков, для консультации северокорейского лидера Ким Чен Ына, возможно испытывающего проблемы со здоровьем.
"Китай много кому помогает, многим странам. И Северной Корее, и Италии, и американцам. Китай показал пример нам всем, настоящий пример, как можно бороться ... Учиться надо, брать опыт... Поэтому сегодня Китай играет исключительно важную, полезную роль", - сказал Зюганов РИА Новости.
При этом лидер КПРФ отметил, что СССР обладал уникальным опытом в борьбе с эпидемиями, к советским врачам "обращались все".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями", Китай также направил помощь. Кроме того, Россия и Китай оказали помощь в борьбе с коронавирусом Италии.
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