Зюганов отметил роль Китая в борьбе с коронавирусом

"Китай много кому помогает, многим странам. И Северной Корее, и Италии, и американцам. Китай показал пример нам всем, настоящий пример, как можно бороться ... Учиться надо, брать опыт... Поэтому сегодня Китай играет исключительно важную, полезную роль", - сказал Зюганов РИА Новости.