В Якутии умерла первая пациентка с коронавирусом

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Первая пациентка с коронавирусной инфекцией умерла в Якутии, ей было 65 лет, у нее были тяжелые хронические заболевания и одна почка, сообщает региональный оперштаб.

Отмечается, что у пациентки были сопутствующие тяжёлые хронические заболевания, в том числе обструктивная болезнь лёгких и бронхиальная астма. Кроме того, у женщины была единственная почка.