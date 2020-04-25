В Якутии умерла первая пациентка с коронавирусом

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Первая пациентка с коронавирусной инфекцией умерла в Якутии, ей было 65 лет, у нее были тяжелые хронические заболевания и одна почка, сообщает региональный оперштаб.
"В клинической инфекционной больнице Якутска скончалась пациентка с диагнозом COVID-19, ей было 65 лет. Женщина поступила в больницу 12 апреля в тяжёлом состоянии с двусторонней пневмонией, 13 апреля ей диагностировали коронавирус, с 15 апреля она находилась на аппарате ИВЛ", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что у пациентки были сопутствующие тяжёлые хронические заболевания, в том числе обструктивная болезнь лёгких и бронхиальная астма. Кроме того, у женщины была единственная почка.
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