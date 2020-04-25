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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T20:38
https://ria.ru/20200425/1570575776.html
Вывозной рейс Пхукет - Новосибирск отложили на неопределенное время
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_4e859cd82df1daf36a41cf0ef774cd7d.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс Пхукет - Новосибирск отложили на неопределенное время

20:34 25.04.2020 (обновлено: 20:38 25.04.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе
Самолет Boeing 777-3MO в небе
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Запланированный на 26 апреля рейс ПхукетНовосибирск отложен на неопределённое время из-за низкой заполняемости рейса.
"Рейс № SBI5712 Пхукет - Новосибирск 26 апреля 2020 года отложен на неопределённое время в связи с низкой заполняемостью рейса. Дополнительная информация будет опубликована позднее в этом канале", - говорится в Telegram-канале Минкомсвязи.
Ранее сообщалось, что в пятницу в Новосибирск прибыл самолет российской авиакомпании S7 Airlines из Пхукета со 193 россиянами на борту.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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