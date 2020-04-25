Вывозной рейс Пхукет - Новосибирск отложили на неопределенное время

"Рейс № SBI5712 Пхукет - Новосибирск 26 апреля 2020 года отложен на неопределённое время в связи с низкой заполняемостью рейса. Дополнительная информация будет опубликована позднее в этом канале", - говорится в Telegram-канале Минкомсвязи.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.