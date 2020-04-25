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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T20:51
https://ria.ru/20200425/1570575353.html
Заразившаяся коронавирусом россиянка рассказала о его коварстве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570989_0:189:2970:1860_1036x0_80_0_0_2975de1e755c0f72851fd4186f3c794e.jpg
РИА Новости

Заразившаяся коронавирусом россиянка рассказала о его коварстве

20:16 25.04.2020 (обновлено: 20:51 25.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра
Медицинский работник на территории карантинного центра
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник на территории карантинного центра. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Зараженная коронавирусом жительница Подмосковья Наталья Щепитина рассказала о процессе лечения и коварстве COVID-19.
Прежде чем попасть в инфекционное отделение, женщина лечилась от пневмонии. После того как ее состояние пришло в норму, а проведенная КТ не показала наличие COVID-19, пациентку выписали. Но через несколько дней состояние Щепитиной стремительно ухудшилось.

"К концу недели у меня появилась температура, кашель — вот эта вся клиника. И тогда я уже, конечно, затревожилась", — рассказала она телеканалу "360".

После этого ей вновь сделали КТ, которая показала признаки COVID-19.
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Женщина вызвала скорую помощь, но проведенный тест на коронавирус, несмотря на симптомы, показал отрицательный результат.
"Трудно было идти. Я шла сама, конечно, но одышка была при нагрузке. Слабость была, хотелось лечь. И дискомфорт, боль в грудной клетке — было тяжело дышать", — рассказала Щепитина.
У нее пропало обоняние, а температура держалась около 38 градусов, несмотря на прием жаропонижающих средств.
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Пациентка не знает, где могла заразиться коронавирусом. По ее словам, после выписки она только один раз выходила из дома — в аптеку. О COVID-19 женщина знала только то, что это "коварная и нетипичная" болезнь.

"В этот раз было чувство, что я не выкарабкаюсь. Такое чувство безысходности, что я могу не вылечиться, у меня было. Хотя раньше переносила много разных болезней, но такого ощущения не было", — призналась Наталья Щепитина.

После госпитализации женщину поместили в реанимацию, где она провела четверо суток. Теперь состояние пациентки улучшилось, она может самостоятельно перемещаться и достаточно долго обходиться без дополнительного кислорода.
Наталья поблагодарила врачей больницы за спасение и призвала всех серьезно относиться к коронавирусу.
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Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. ВОЗ сообщает о 2,7 миллиона зараженных, из которых около 187 тысяч умерли и свыше 700 тысяч излечились. Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
В России коронавирусом заразились 74 588 человек, по этому показателю страна оказалась на десятом месте в мире. Жертвами инфекции стал 681 пациент, 6250 удалось выздороветь. На большей части России действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Граждан призвали оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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По описаниям симптомы схожи с признаками пневмонии имевшей место в ноябре-декабре 2019 года, начале 2020 года.
25 апреля, 20:20
Max Max
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