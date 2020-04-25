Число жертв коронавируса в Приднестровье возросло до 18 человек

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Пациент инфекционного госпиталя в непризнанной Приднестровской Молдавской республике скончался в субботу в возрасте 73 лет, число умерших от COVID-19 выросло до 18, число зараженных коронавирусом возросло до 375, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.

"Пенсионер поступил в РКБ 14 апреля. Мужчина страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенёс инсульт. У него был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония. Несколько дней назад состояние пациента ухудшилось, из-за нарастания сердечно-легочной недостаточности его перевели в реанимационное отделение, подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, тираспольчанин скончался", - говорится в сообщении.

Оперштаб отмечает, что из числа остававшихся на доисследовании в столичной лаборатории биоматериалов COVID-положительными оказались четыре. В работе остаются ещё пять проб. Остальные дали отрицательный результат. В субботу на исследование направлены ещё 102 пробы: 60 – в лабораторию Тирасполя , 42 – в Кишинёв.

По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 375 приднестровца, 331 пациентов (из них 13 детей) проходят лечение на территории ПМР, одна женщина находится в кишиневской больнице, 26 пациентов выздоровели, 18 человек умерли (у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР , опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.