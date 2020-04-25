Пакистанские врачи объявили голодовку из-за нехватки средств защиты

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр - РИА Новости. Десятки врачей и медсестер начали голодовку в Десятки врачей и медсестер начали голодовку в Пакистане , требуя предоставить средства защиты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом, сообщает газета Dawn.

Ранее в субботу власти Пакистана сообщили, что в стране находятся 11 940 человек, заболевших коронавирусом (+785 за сутки), выздоровели 2755 человек (+183), погибли 253 (+16).

"Мы не намерены останавливаться, пока правительство не прислушается к нашим требованиям. Они постоянно отказываются выполнять наши требования", - сказал доктор Салман Хасиб, возглавляющий объединение медиков, организовавшее протест.

Работники здравоохранения неделями жаловались на то, что больницы страны страдают от хронической нехватки средств индивидуальной защиты, что вызвало арест более 50 врачей, которые в начале этого месяца требовали дополнительных поставок в Кветту

По данным Ассоциации молодых врачей в Пенджабе , где более пяти тысяч человек болеют коронавирусом, положительный результат на коронавирус получили около 150 медицинских работников.

Как заявили организаторы протеста, голодовку объявили около 30 докторов и медсестер, а до 200 медработников каждый день присоединяются к ним для проведения демонстраций.

Как отметили чиновники департамента здравоохранения Пенджаба, после некоего отставания в обеспечении докторов защитой, в настоящее время больницы ей обеспечены.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.