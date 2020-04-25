Число инфицированных коронавирусом в Латвии превысило 800 человек

РИГА, 25 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 804, за сутки зафиксировано 20 новых случаев, говорится в сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
В пятницу сообщалось о 784 случаях заражения коронавирусом.
"За прошедшие сутки в Латвии по результатам тестов было выявлено 20 новых случаев заражения COVID-19. Один пациент был госпитализирован", - сказано в сообщении.
В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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