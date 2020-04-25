Мишустин поручил проработать критерии госпитализации пациентов с COVID-19

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору подготовить предложения по единым критериям госпитализации в зависимости от тяжести заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте кабмина.
"Минздраву России, Роспотребнадзору подготовить предложения по единым критериям госпитализации в медицинские организации лиц с новой коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести течения заболевания", - говорится в сообщении.
Срок выполнения поручения – 27 апреля 2020 года.
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