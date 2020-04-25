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Культура
2020-04-26T00:08
https://ria.ru/20200425/1570574897.html
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания "Женщина года"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156093/88/1560938812_0:0:2846:1602_1036x0_80_0_0_cab6a568e7bf071853b44ff69fec97eb.jpg
РИА Новости

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания "Женщина года"

20:01 25.04.2020 (обновлено: 00:08 26.04.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации "Женщина года 2019" по версии журнала Glamour, после церемонии награждения
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 по версии журнала Glamour, после церемонии награждения
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
В комментарии "360" главред подчеркнула, что позиция телеведущей по этому вопросу была "довольно последовательной".
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При этом Эрднеева допустила, что, возможно, Тодоренко не смогла правильно донести до аудиторию свою мысль. Несмотря на это журнал не намерен возвращать телеведущей звание "Женщины года".
Собеседница телеканала заметила, что редакция издания против травли и буллинга, а также попыток вычеркнуть человека из общества из-за одного высказывания.
"Я уверена, что Регина еще будет предпринимать определенные действия на эту тему. Конечно, я желаю всем нам, чтобы мы в этом вопросе (защиты женщин от домашнего насилия. — Прим. ред.) были более солидарны", — сказала Эрднеева.
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Скандал разгорелся после того, как в интервью People Talk Тодоренко раскритиковала жертв домашнего насилия, которые публично жалуются на своих обидчиков. По ее словам, "нужно быть психологически больным человеком", чтобы записывать видеообращения после ссор в семье. Тодоренко также заявила, что женщины "не задумываются", почему мужья поднимают на них руку и "что они сделали для того", чтобы их перестали бить.
Под видео появилось множество возмущенных комментариев от подписчиков. Glamour решил провести с телеведущей прямой эфир в инстаграме, чтобы она прояснила свою позицию. После этого Тодоренко извинилась перед подписчиками и заметила, что она против домашнего насилия.
Как написала редакция Glamour в своем аккаунте в инстаграме, эфир с телеведущей "не был простым" и "причинил людям боль". После этого журнал принял решение лишить Тодоренко звания "Женщина года — 2019". Представители издания добавили, что выступают против любых форм насилия.
8626628204
КультураРегина ТодоренкоШоу-бизнесGlamour
Популярные комментарии
Женщина сказала женщинам, что иногда они ведут себя не по-женски, и была лишена звания «женщина года».
25 апреля, 20:30
AIAlex Ivanov
75610012
Вообще, весь контингент с Пятницы довольно специфический. Зарабатывая в России они постоянно говорят о стране в уничижительном тоне, будто тут их насильно держат, а всей душой они на украине.
25 апреля, 20:21
ИЯИбрагим Яблоков
46021017
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