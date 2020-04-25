Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания "Женщина года"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Главный редактор журнала Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.

"360" главред подчеркнула, что позиция телеведущей по этому вопросу была "довольно последовательной". В комментарииглавред подчеркнула, что позиция телеведущей по этому вопросу была "довольно последовательной".

При этом Эрднеева допустила, что, возможно, Тодоренко не смогла правильно донести до аудиторию свою мысль. Несмотря на это журнал не намерен возвращать телеведущей звание "Женщины года".

Собеседница телеканала заметила, что редакция издания против травли и буллинга, а также попыток вычеркнуть человека из общества из-за одного высказывания.

"Я уверена, что Регина еще будет предпринимать определенные действия на эту тему. Конечно, я желаю всем нам, чтобы мы в этом вопросе (защиты женщин от домашнего насилия. — Прим. ред.) были более солидарны", — сказала Эрднеева.

Скандал разгорелся после того, как в интервью People Talk Тодоренко раскритиковала жертв домашнего насилия, которые публично жалуются на своих обидчиков. По ее словам, "нужно быть психологически больным человеком", чтобы записывать видеообращения после ссор в семье. Тодоренко также заявила, что женщины "не задумываются", почему мужья поднимают на них руку и "что они сделали для того", чтобы их перестали бить.

Под видео появилось множество возмущенных комментариев от подписчиков. Glamour решил провести с телеведущей прямой эфир в инстаграме, чтобы она прояснила свою позицию. После этого Тодоренко извинилась перед подписчиками и заметила, что она против домашнего насилия.