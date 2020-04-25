Мишустин поручил подготовить рекомендации о мерах на майские праздники

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за коронавируса, следует из поручений, размещённых на сайте кабмина.
"Роспотребнадзору, Минздраву России, Минтрансу России, МВД России подготовить рекомендации для граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на снижение распространения новой коронавирусной инфекции в период проведения майских праздников, в том числе с учётом необходимости исключения или снижения перемещения граждан внутри страны", - говорится в поручении.
Согласно поручению, россиян должны проинформировать об этих мерах, в том числе с использованием ресурсов Коммуникационного центра правительства (стопкоронавирус.рф - ред.). Срок его исполнения – 27 апреля 2020 года.
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