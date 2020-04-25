Проходящих практику при эпидемии студентов-медиков обеспечат выплатами

МОСКВА, 25 апр — Риа Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву обеспечить стимулирующие выплаты студентам 4-5 курса медвузов, проходящим практику в больницах и оказывающим помощь пациентам с COVID-19, следует из поручений, размещённых на сайте кабмина.
"Минздраву России обеспечить осуществление стимулирующих выплат студентам 4-х и 5-х курсов российских медицинских вузов, проходящим на возмездной основе практику в медицинских учреждениях и принимающим участие в работе по оказанию специализированной медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией с лёгкой формой течения заболевания", - говорится в сообщении.
Согласно нему, информация должна быть доведена до субъектов Российской Федерации с установлением контроля за исполнением. Срок исполнения – 28 апреля 2020 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.