Проходящих практику при эпидемии студентов-медиков обеспечат выплатами

"Минздраву России обеспечить осуществление стимулирующих выплат студентам 4-х и 5-х курсов российских медицинских вузов, проходящим на возмездной основе практику в медицинских учреждениях и принимающим участие в работе по оказанию специализированной медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией с лёгкой формой течения заболевания", - говорится в сообщении.