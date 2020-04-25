Мишустин поручил сократить сроки сертифицирования аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 27 апреля представить решения по сокращению сроков сертифицирования в России зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких, следует из поручений, опубликованных на сайте кабмина.
"Минздраву России, Минэкономразвития России, ФМБА России, Роспотребнадзору представить решения по снижению количества проверочных мероприятий и сокращению сроков сертифицирования в России зарубежных аппаратов искусственной вентиляции лёгких",- говорится в документе.
Срок исполнения поручения 27 апреля 2020 года, уточняется на сайте.
Согласно поручениям, Минздраву, Минпромторгу, Минфину нужно представить в правительство согласованные предложения по организации централизованной закупки лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов с COVID-19.
Срок его исполнения – 30 апреля 2020 года.
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