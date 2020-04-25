Путин наградил Грушко орденом "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замглавы МИД РФ Александра Грушко орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Грушко Александра Викторовича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Грушко на дипломатической службе с 1977 года, с января 2018 года - заместитель министра. Курирует вопросы отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.