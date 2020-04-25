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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T20:12
https://ria.ru/20200425/1570574577.html
Число зараженных коронавирусом во Франции превысило 124 тысячи человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003546_0:32:1884:1092_1036x0_80_0_0_2d3ee5b6bb96f0e9770a853a79617998.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом во Франции превысило 124 тысячи человек

19:46 25.04.2020 (обновлено: 20:12 25.04.2020)
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© AFP 2020 / Mehdi FedouachМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
© AFP 2020 / Mehdi Fedouach
ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 124 тысячи человек, скончались более 22,6 тысячи, сообщает генеральная дирекция здравоохранения страны.
Накануне сообщалось о 122 577 зараженных с начала эпидемии коронавирусной инфекции.
"С первого марта мы оплакиваем 22 614 смертей, связанных с COVID-19, 14 050 скончались в больницах 8564 в социальным и медикосоциальных учреждения", - говорится в коммюнике генеральной дирекции здравоохранения Франции.
Таким образом, за сутки скончались 369 человек.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 124 114. Это на 1537 больше, чем в пятницу.
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Отмечается, что 28 222 человека остаются в больницах. За последние 24 часа 999 новых пациентов были госпитализированы. Вместе с тем общее число пациентов в больницах за сутки снизилось на 436. 4725 зараженных коронавирусом находятся в реанимации. Количество пациентов с COVID-19 в реанимации снизилось на 145 за последние сутки.
В общей сложности с момента начала эпидемии более 87 тысяч человек были госпитализированы, свыше 15 тысяч находились в реанимации. Более 44,5 тысячи выздоровели и были выписаны из больниц.
Во Франции режим изоляции в связи с эпидемией коронавируса продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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