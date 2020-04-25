Число зараженных коронавирусом во Франции превысило 124 тысячи человек

ПАРИЖ, 23 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом во Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 124 тысячи человек, скончались более 22,6 тысячи, сообщает генеральная дирекция здравоохранения страны.

Накануне сообщалось о 122 577 зараженных с начала эпидемии коронавирусной инфекции.

"С первого марта мы оплакиваем 22 614 смертей, связанных с COVID-19, 14 050 скончались в больницах 8564 в социальным и медикосоциальных учреждения", - говорится в коммюнике генеральной дирекции здравоохранения Франции.

Таким образом, за сутки скончались 369 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 124 114. Это на 1537 больше, чем в пятницу.

Отмечается, что 28 222 человека остаются в больницах. За последние 24 часа 999 новых пациентов были госпитализированы. Вместе с тем общее число пациентов в больницах за сутки снизилось на 436. 4725 зараженных коронавирусом находятся в реанимации. Количество пациентов с COVID-19 в реанимации снизилось на 145 за последние сутки.

В общей сложности с момента начала эпидемии более 87 тысяч человек были госпитализированы, свыше 15 тысяч находились в реанимации. Более 44,5 тысячи выздоровели и были выписаны из больниц.

Во Франции режим изоляции в связи с эпидемией коронавируса продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.