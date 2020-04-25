Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса

— подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавируса; подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавируса;

— представить решения по сокращению сроков сертификации аппаратов искусственной вентиляции легких; представить решения по сокращению сроков сертификации аппаратов искусственной вентиляции легких;

— подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за коронавируса; подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за коронавируса;

— Минздрав должен будет обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов четвертого-пятого курсов за прохождение практики в условиях эпидемии и оказание помощи больным с легкой формой COVID-19; Минздрав должен будет обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов четвертого-пятого курсов за прохождение практики в условиях эпидемии и оказание помощи больным с легкой формой COVID-19;

— Роспотребнадзору поручено выявить регионы, находящиеся в зоне риска по распространению коронавируса; поручено выявить регионы, находящиеся в зоне риска по распространению коронавируса;

— Пенсионному фонду и правительству Москвы нужно будет сверить данные о работниках и организациях, осуществляющих деятельность на территории России; Пенсионному фонду и правительствунужно будет сверить данные о работниках и организациях, осуществляющих деятельность на территории России;