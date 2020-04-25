Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
Среди распоряжений председателя правительства профильным ведомствам:
—подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавируса;
—представить решения по сокращению сроков сертификации аппаратов искусственной вентиляции легких;
—подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за коронавируса;
—Минздрав должен будет обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов четвертого-пятого курсов за прохождение практики в условиях эпидемии и оказание помощи больным с легкой формой COVID-19;
—Роспотребнадзору поручено выявить регионы, находящиеся в зоне риска по распространению коронавируса;
—Пенсионному фонду и правительству Москвы нужно будет сверить данные о работниках и организациях, осуществляющих деятельность на территории России;
—Минздраву и Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по единым критериям госпитализации пациентов в зависимости от тяжести заболевания COVID-19.
Пандемия нового коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. В последних сводках ВОЗ говорилось о более 2,7 миллиона зараженных, из которых около 187 тысяч пациентов скончались и свыше 700 тысяч излечились. Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
В России коронавирусом заразились 74 588 человек. Жертвами эпидемии в стране стал 681 пациент, 6250 удалось выздороветь. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в нескольких регионах ввели систему пропусков. Власти призвали россиян оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.