Мишустин поручил определить регионы в зоне риска распространения COVID-19

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить субъекты РФ, находящиеся в зоне риска распространения COVID-19, сообщается на сайте кабмина.
"Роспотребнадзору определить субъекты Российской Федерации, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и по результатам проинформировать Минздрав России и соответствующие субъекты Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Срок выполнения поручения – 28 апреля 2020 года.
Минздраву России до 29 апреля 2020 года поручено довести до субъектов РФ, определённых Роспотребнадзором, требования по увеличению объёма коек для лечения больных с пневмонией и коронавирусной инфекцией.
Высшим должностным лицам субъектов РФ, определённых Роспотребнадзором, до 15 мая 2020 года поручено обеспечить развёртывание дополнительных коек. МЧС России, Минобороны России, Роспотребнадзору правительство поручило проработать вопрос разворачивания временных коек и представить предложения о возможных мероприятиях и сроках по проведению массовой дезинфекции зданий, сооружений и уличных пространств до 27 апреля 2020 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.