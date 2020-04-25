Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовить и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении кабинета министров.