Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам выработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства.
Распоряжение дано Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву.
"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовить и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении кабинета министров.
Срок выполнения поручения – 30 апреля 2020 года.
Помимо этого, премьер выпустил ряд других распоряжений. В частности, Минздраву поручено обеспечить стимулирующие выплаты студентам медвузов 4-5 курсов за прохождение практики во время эпидемии, Пенсионный фонд и правительство Москвы должны будут сверить информацию о работниках и организациях, осуществляющих деятельность на территории России. Премьер также распорядился подготовить решения по уменьшению сроков сертификации аппаратов искусственной вентиляции легких и представить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за эпидемии. Минздрав и Роспотребнадзор должны будут разработать предложения по единым критериям госпитализации пациентов в зависимости от тяжести заболевания COVID-19.
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