Число заражений COVID-19 в Турции выросло более чем на 2,8 тысячи

АНКАРА, 25 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 2,8 тысячи и превысило 107 тысяч, умерли 106 человек, всего умерших 2706, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального значения с 3 апреля, при этом второй день подряд оно меньше числа вылечившихся.

"Сегодня выявлен 2861 новый случай, всего заразившихся – 107 773. Мы потеряли сегодня 106 пациентов, всего умерших – 2706. Вылечились сегодня 3845 пациентов, всего 25 582", - написал Коджа в Twitter

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.