В Республике Алтай еще у шести строителей обнаружили коронавирус

БАРНАУЛ, 25 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружили ещё у шести строителей частного объекта в Турочакском районе Республики Алтай, сообщает вечером в субботу оперштаб региона.
"При плановом профилактическом обследовании рабочих строящегося частного объекта в урочище Ыдып в Турочакском районе коронавирус обнаружен у шести человек", - говорится в сообщении.
Дополнительно устанавливаются все возможные контактные лица, за зараженными организуется медицинское наблюдение. Ранее вирус был подтверждён у двух рабочих на этом объекте, приехавшим из Томской области.
Всего в республике Алтай зарегистрирован 21 случай заболевания коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 74,6 тысячи человек, всего скончался от болезни 681 человек, выздоровели 6250.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.