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Путин подписал указ о награждении медиков
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РИА Новости

Путин подписал указ о награждении медиков

19:35 25.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, а также о присвоении почётных званий "заслуженный врач России".
"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Рысева Александра Васильевича - заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе", - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность президент наградил знаком отличия за наставничество заведующего отделением государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Новгородская областная клиническая больница" Рушана Сулиманова, отмечается в документе.
Медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени награжден заведующий отделением краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница" Алтайского края Дмитрий Долженко, уточняется в указе.
Президент также присвоил 15 медикам почётные звания заслуженный врач России и пяти медработникам звание заслуженного работник здравоохранения, уточняется в приказе.
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