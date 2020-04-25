Путин подписал указ о награждении медиков

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность президент наградил знаком отличия за наставничество заведующего отделением государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Новгородская областная клиническая больница" Рушана Сулиманова, отмечается в документе.