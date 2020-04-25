Число зараженных коронавирусом в Канаде превысило 44 тысячи человек

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде составило 44 353, скончались 2 350 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
В пятницу местный минздрав сообщал о 42 тысячах зараженных и 2146 умерших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.