В штате Нью-Йорк от коронавируса за сутки умерли 437 человек

НЬЮ-ЙОРК, 25 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в американском штате Число жертв коронавируса в американском штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 437 человек, на 15 больше, чем днем ранее, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо

"У нас 437 смертей вчера. Это ужасные новости", - сказал Куомо, отметив, что ежедневная смертность держится примерно на одном уровне. Уже шесть дней уровень смертности от коронавируса в штате ежедневно превышает 400 человек, но не достигает 500.

Трагический рекорд по числу жертв коронавируса в Нью-Йорке был установлен 8 апреля, когда за сутки скончались 799 человек.

Всего в штате, согласно данным властей, скончались 16 162 человека.

При этом Куомо отметил, что число госпитализированных снижается. "Мы вновь на том уровне, где мы были 21 день назад. Общее число госпитализированных снижается", - указал он.

По данным университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, число жертв коронавируса в США превысило 51 тысячу. Количество случаев заражения коронавирусом составляет более 889 тысяч.