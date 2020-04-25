Британцев призвали оставаться дома до исчезновения рисков COVID-19

ЛОНДОН, 25 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Власти Великобритании призвали жителей страны продолжать оставаться дома до тех пор, пока не исчезнет риск заражения COVID-19 и распространения коронавируса. С обращением в субботу выступила глава британского МВД Прити Пател в ходе ежедневной пресс-конференции на Даунинг-стрит.

Пател подчеркнула, что число жертв и заразившихся COVID-19 продолжает ежедневно расти. Однако чтобы вывести страну из кризиса, людям нужно продолжать самоизоляцию и следовать рекомендациям правительства и минздрава.

"Я призываю вас всех оставаться сильными и, воплощая дух национального единства, продолжать следовать следующим рекомендациям: оставаться дома, чтобы защитить систему здравоохранения и спасти жизни", - сказала она.

В Великобритании число умерших от COVID-19 превысило 20 тысяч человек, количество заразившихся составило 148 377 человек. За минувшие сутки от коронавируса в британских больницах скончались 813 человек, количество заболевших увеличилось на 4 913.