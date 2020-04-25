Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 12,6 тысячи

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре достигло 12 693, за сутки выявлено 618 новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 12.00 25 апреля 2020, мы проверили и подтвердили еще 618 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.
По данным медиков, из больниц выписаны 1002 человека, которые полностью справились с болезнью. Сейчас в больницах находятся 1214 человек, состояние здоровья большинства из них стабильно или улучшается, 24 зараженных в критическом состоянии. За все время в Сингапуре скончались 12 зараженных коронавирусом.
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