Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 12,6 тысячи

"По состоянию на 12.00 25 апреля 2020, мы проверили и подтвердили еще 618 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.

По данным медиков, из больниц выписаны 1002 человека, которые полностью справились с болезнью. Сейчас в больницах находятся 1214 человек, состояние здоровья большинства из них стабильно или улучшается, 24 зараженных в критическом состоянии. За все время в Сингапуре скончались 12 зараженных коронавирусом.