Количество жертв коронавируса в Польше превысило 500 человек

ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Количество умерших от коронавирусной инфекции в Количество умерших от коронавирусной инфекции в Польше превысило 500 человек, сообщает в среду утром министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за период с утра до вечера субботы скончались 25 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, с начала эпидемии в Польше от коронавируса скончались 524 человека.

При этом за сутки пятницы был зафиксирован рекорд смертности от коронавируса – скончались 40 человек.

С начала эпидемии в стране зафиксировано 11 273 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса, 2821 человек госпитализирован, а 87 тысяч находятся на карантине. Выздоровели 2126 человек.

Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.

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