В Сальвадоре ужесточили меры в тюрьмах из-за роста числа убийств

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил в субботу об ужесточении мер содержания и введении круглосуточного комендантского часа в тюрьмах, где содержатся члены преступных группировок и их главари после большого числа убийств в пятницу.
Как пишут местные СМИ, в пятницу появилась информация об убийстве 23 человек за сутки, при том что с начала введения карантина в стране в среднем число убийств в день составляло два, а в некоторые дни об убийствах не сообщалось.
"Генеральный директор пенитенциарных учреждений Осирис Луна Месa, издайте указ о введении режима чрезвычайного положения во всех пенитенциарных центрах, где содержатся члены банд, в связи с полученной разведывательной информацией об изданных оттуда приказах об убийствах. Полное заключение 24 часа в сутки, каждый день, пока проводятся полицейские операции", - написал президент в Twitter.
Букеле также добавил, что главари банд будут переведены в одиночные камеры.
"Никакого контакта с внешним миром. Магазины будут закрыты, и все мероприятия будут приостановлены до дальнейшего уведомления", - добавил Букеле.