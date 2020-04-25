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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T18:37
https://ria.ru/20200425/1570572907.html
В Белом доме заявили о снижении числа случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570507925_0:68:3072:1795_1036x0_80_0_0_a93c5a775e0efb107d897584189b2157.jpg
РИА Новости

В Белом доме заявили о снижении числа случаев заражения коронавирусом

18:37 25.04.2020
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© REUTERS / Brendan McDermidМедицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Число случаев коронавируса снижается в 46 штатах из 50, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Шестнадцать штатов выдвинули планы открытия (после карантина), 34 штата заявили, что эти планы готовятся. Это возможно потому, что, если посмотреть по всей стране, по состоянию на четверг в 46 штатах сокращается число заболеваний, похожих на COVID-19", - сказала Макинани в интервью Fox News.
Согласно статистике, число новых случаев в США стабилизировалось на протяжении последних двух недель и составляет в среднем менее 30 тысяч в день, однако в пятницу Университет Джонса Хопкинса насчитал рекордные 36 тысяч случаев. Всего в США зарегистрировано более 900 тысяч случаев заболевания, почти 52 тысячи человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСШАВ мире
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