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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T21:56
https://ria.ru/20200425/1570572779.html
Жители Берлина вышли на протест против карантинных мер
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РИА Новости

Жители Берлина вышли на протест против карантинных мер

18:35 25.04.2020 (обновлено: 21:56 25.04.2020)
21332
БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Несколько сотен берлинцев собрались в субботу на акцию протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса, полиция задержала несколько наиболее активных участников, передает корреспондент РИА Новости.
Акция должна была пройти на Площади имени Розы Люксембург, однако полиция перекрыла проход к ней. В результате на самой площади на момент начала митинга (15.30 местного времени) находились не более 100 участников акции, остальные собрались на прилегающих улицах.
© REUTERS / Christian MangПротест против карантинных мер в Берлине
Протест против карантинных мер в Берлине
© REUTERS / Christian Mang
Протест против карантинных мер в Берлине
Главным требованием протестующих было "восстановление конституционных прав". Ограничительные меры они считают нарушением своих гражданских и экономических прав. Среди лозунгов на плакатах были: "Немедленно отменяйте нарушение гражданских прав!", "Очнитесь! Что происходит с конституцией?", "Те, кто считают, что снижение заболеваемости связано с самоизоляцией, видимо, думают, что по этой же причине на улице хорошая погода".
Некоторые участники протеста пришли с йога-матами и медитировали.
Участник акции Небель, 37 лет, инженер, держит плакат с надписью "Конституционные права" и гербом ФРГ.
"Я считаю эти меры даже не нарушением конституционных прав, а их упразднением. Ситуация с коронавирусом не требует таких мер, потому что базовый показатель репродукции вируса (коэффициент, показывающий скорость распространения вируса в популяции) и до введения мер, и сейчас точно такой же - меньше единицы", - говорит Небель РИА Новости.
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Поэтому, считает он, ограничительные меры нужно отменить, "ничего не изменится, все будет, как при гриппе". На замечание, что в Италии и Нью-Йорке не было "как при гриппе", собеседник агентства заявил, что "это все искаженная картина СМИ, вероятность умереть что при короне, что без нее одна и та же".
Полиция напоминала гражданам, что по действующим правилам, принятым властями города для борьбы с эпидемией, запрещено собираться в группы более двух человек, в противном случае это нарушает распоряжения городского сената и федерального закона о защите от инфекционных заболеваний.
Примерно спустя час по настоятельным просьбам полиции основная масса протестующих начала расходиться. Полиция не применяла спецсредств для их разгона, но задерживала наиболее активных протестующих, что сопровождалось неодобрительным гулом толпы.
На акции протеста присутствовали люди различных политических взглядов, которые мобилизуются на акции через различные ресурсы в интернете. Но поскольку среди сторонников проведения таких акций есть правопопулистские политики, сторонники теорий заговора, то акция привлекла внимание левых активистов, в частности, антифашистов. Они устроили параллельную акцию протеста на одном из ближайших перекрестков. "Площадь имени одной из самых известных антифашисток не должна использоваться в правопопулистских целях", - говорил в мегафон один из участников акции.
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Левые отмечали, что коронавирус представляет реальную угрозу, но также, как и участники основной акции высказывали критику в отношении властей, призывая активно помогать наиболее уязвимым слоям населения, в частности, бездомным. Лозунг на транспаранте, развернутом на акции протеста, гласил: "Коронавирус - это не конспирологическая теория, но государство все равно отстой".
В Германии на настоящий момент официально подтверждено 152 тысячи случаев COVID-19, 5,5 тысячи человек скончались. В Берлине эти цифры, соответственно, 5,5 тысячи и 147 смертей. На фоне снижения темпов прироста новых случаев с 21 апреля Германия начала поэтапно отменять ограничительные меры, но большинство из них по-прежнему остаются в силе и ожидается, что новый этап смягчения начнется с 4 мая. При этом данные опроса "Политический барометр" телеканала ZDF показывают, что ограничения на выход из дома и запрет на контакты более двух человек в общественных местах считают уместным 87% немцев, большинство (81%) также придерживаются мнения, что в Германии делается достаточно для защиты от распространения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Плевать на Берлин. Главное, чтобы в Москве никаких митингов не было. И так всё плохо, а если эти борцы за свободу вылезут и в моём городе, то пострадаю уже я. Если кто-то хочет что-то в Москве проводоить, пусть едет в СПБ. И там проводит. Только не в моём городе. Спасибо за понимание.
25 апреля, 18:50
АДАнтон Дарлок
22200049
МОЛОДЦЫ БЕРЛИНЦЫ!
25 апреля, 20:23
Max Max
36200015
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