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Искусство
Культура
2020-04-25T18:33
https://ria.ru/20200425/1570572733.html
Пушкина поддержала лишение Тодоренко звания "Женщина года"
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113875/90/1138759042_0:0:3250:1829_1036x0_80_0_0_e1533c7f6528ff02e8aaefc8e9b845cc.jpg
РИА Новости

Пушкина поддержала лишение Тодоренко звания "Женщина года"

18:33 25.04.2020
290600
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина поддержала решение журнала Glamour лишить звания "Женщина года" телеведущую и блогера Регину Тодоренко за ее высказывания о насилии, но предостерегла от травли в отношении девушки.
Ранее журнал Glamour лишил звания "Женщина года" Тодоренко, заявившую, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. Как сообщается на сайте журнала, его редакция категорически не разделяет позицию телеведущей и выступает против насилия в любом виде.
"Я поддерживаю решение редакции журнала. Ее действия говорят о наметившемся в обществе важном тренде: любому насилию нет оправдания. Но я также выступаю против травли в отношении Регины, которая сейчас может быть организована", - заявила Пушкина РИА Новости.
Она также рекомендовала Тодоренко присоединиться к тем, кто помогает жертвам домашнего насилия, и узнать, как организована эта система.
Оксана Пушкина
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КультураРегина ТодоренкоОксана ПушкинаОбщество
Популярные комментарии
"любому насилию нет оправдания." Бред, речь вообще-то не об оправдании а о причинах. Лишение Регины из-за этого звания и есть насилие. В худших совковых традициях
25 апреля, 21:18
ЕСЕвгений Слай
207000021
Пушкина надеется , что теперь ей отдадут это звание
25 апреля, 18:41
Ю.Юрий .
1634211117
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