Пушкина поддержала лишение Тодоренко звания "Женщина года"

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина поддержала решение журнала Glamour лишить звания "Женщина года" телеведущую и блогера Регину Тодоренко за ее высказывания о насилии, но предостерегла от травли в отношении девушки.

Ранее журнал Glamour лишил звания "Женщина года" Тодоренко, заявившую, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. Как сообщается на сайте журнала, его редакция категорически не разделяет позицию телеведущей и выступает против насилия в любом виде.

"Я поддерживаю решение редакции журнала. Ее действия говорят о наметившемся в обществе важном тренде: любому насилию нет оправдания. Но я также выступаю против травли в отношении Регины, которая сейчас может быть организована", - заявила Пушкина РИА Новости.