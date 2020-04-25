Число зараженных коронавирусом в Ульяновской области достигло 307 человек

Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы

САМАРА, 25 апр – РИА Новости. Коронавирусом в Коронавирусом в Ульяновской области заразились еще 27 человек, число случаев в Ульяновской области выросло до 307, сообщает минздрав региона.

Ранее сообщалось, что в области подтверждены 280 случаев COVID-19. Таким образом, в регионе коронавирусом заразились еще 27 человек.

"По оперативным данным, в регионе подтверждено 307 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении на официальной странице минздрава Ульяновской области в соцсети "ВКонтакте".

Из 307 заболевших пять человек выздоровели, еще трое скончались.