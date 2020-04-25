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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T21:06
https://ria.ru/20200425/1570572174.html
В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

18:21 25.04.2020 (обновлено: 21:06 25.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Восемь учащихся Тверского суворовского училища заболели новой коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны России.
"В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат. Инфицированные воспитанники ТСВУ изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков. Состояние нормальное, без симптоматических проявлений", — говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве также опровергли информацию о том, что воспитанников училища заставляли шить себе медицинские маски. Представители Минобороны назвали эту информацию "ложью и глупостью".
"Все воспитанники и преподавательский состав училища в необходимом объеме обеспечены средствами защиты и профилактики", — подчеркивается в сообщении.
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К проводимым в начале апреля тренировкам в составе парадных расчетов в подмосковном Алабино инфицированные воспитанники Тверского суворовского военного училища не привлекались.
Отмечается, что с начала апреля образовательный процесс проходит дистанционно, построения личного состава отменены, соблюдаются нормы социальной дистанции. Руководство учебного учреждения находится в постоянном контакте с родителями и сообщает всю необходимую информацию через родительский комитет и лично.
Пандемия COVID-19 охватила практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,7 миллиона человек, из них 187 тысяч умерли. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Россия занимает десятое место по числу инфицированных — 74 588 человек, 681 пациент умер, 6250 вылечились. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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