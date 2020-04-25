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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T20:17
https://ria.ru/20200425/1570571838.html
Онищенко не исключил введения пропусков для поездок на дачу в мае
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РИА Новости

Онищенко не исключил введения пропусков для поездок на дачу в мае

18:55 25.04.2020 (обновлено: 20:17 25.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы могут ввести ближе к майским праздникам при позитивном развитии ситуации с коронавирусом.
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что пожилым стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании.
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"Мы, как правило, говоря о работе на загородном участке, имеем в виду первые майские дни, когда мы все выезжали туда для того, чтобы прибираться, может быть, что-то посадить с тем, чтобы получить какой-то запас овощей, и это хорошо. Но до этого дня у нас ещё время есть. Если ситуация будет развиваться в позитивном направлении, то эти решения будут приняты, откорректированы и так далее. Но на сегодняшний день, с количеством прибавляющихся новых случаев выявления, я попросил бы всех, безотносительно заявления СПЧ, давайте не будем мы провоцировать людей такого рода предложениями", - сказал Онищенко РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что подобные инициативы пока не могут получить одобрения. При этом Онищенко отметил, что самоизоляция - это "серьёзное испытание".
"Ну, не 1-5 (мая - ред.), ну, 8-10, но я уверен, что к такому решению мы придём. Потому что, конечно же, весенняя погода, которая у нас, к сожалению, затягивается, она не даёт нам оснований для этого", - пояснил Онищенко.
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Депутат отметил, что многие москвичи, в том числе старшее поколение, которому не надо ходить на работу или есть возможность работать дистанционно, уже уехали на дачу, живут так уже почти месяц и могут свободно передвигаться. Онищенко подчеркнул, что возможность поехать на дачу есть у значительного числа москвичей.
"Я думаю, что самое главное право у человека - это на жизнь. Все остальное - это лишь то, что обеспечивает эту жизнь, в том числе и поездками на участки приусадебные и так далее", - заключил Онищенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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