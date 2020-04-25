Жителей Чувашии обязали носить маски в магазинах и транспорте

"С 25 апреля и до особого распоряжения всем жители республики при входе и нахождении в магазинах, в общественном транспорте и такси нужно носить гигиенические маски (повязки, респираторы или иные изделия, их заменяющие). Организации и индивидуальные предприниматели должны обслуживать только клиентов в средствах индивидуальной защиты органов дыхания", - говорится в сообщении.