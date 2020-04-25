Жителей Чувашии обязали носить маски в магазинах и транспорте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Власти Чувашии ужесточили меры по противодействию распространению коронавируса, обязав жителей республики носить маски в магазинах, общественном транспорте и в такси, сообщает пресс-служба главы республики.
Врио главы Чувашии Олег Николаев в субботу внес изменения в свой указ "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"С 25 апреля и до особого распоряжения всем жители республики при входе и нахождении в магазинах, в общественном транспорте и такси нужно носить гигиенические маски (повязки, респираторы или иные изделия, их заменяющие). Организации и индивидуальные предприниматели должны обслуживать только клиентов в средствах индивидуальной защиты органов дыхания", - говорится в сообщении.
Собственникам магазинов и других организаций, обслуживающих клиентов, следует обеспечить продажу или безвозмездную раздачу на входе гигиенических масок или повязок, а также возможность обработки рук посетителей дезинфицирующими средствами.
На территории Чувашии зафиксировано 383 случая заражения коронавирусной инфекцией, 6 человек скончались.
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