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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T22:07
https://ria.ru/20200425/1570571609.html
Жителей Чувашии обязали носить маски в магазинах и транспорте
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570317260_0:0:1730:974_1036x0_80_0_0_66814e850cc79a34b1e63e93ec16483e.jpg
РИА Новости

Жителей Чувашии обязали носить маски в магазинах и транспорте

18:09 25.04.2020 (обновлено: 22:07 25.04.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМаски и антисептики
Маски и антисептики
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Власти Чувашии ужесточили меры по противодействию распространению коронавируса, обязав жителей республики носить маски в магазинах, общественном транспорте и в такси, сообщает пресс-служба главы республики.
Врио главы Чувашии Олег Николаев в субботу внес изменения в свой указ "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Маски
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"С 25 апреля и до особого распоряжения всем жители республики при входе и нахождении в магазинах, в общественном транспорте и такси нужно носить гигиенические маски (повязки, респираторы или иные изделия, их заменяющие). Организации и индивидуальные предприниматели должны обслуживать только клиентов в средствах индивидуальной защиты органов дыхания", - говорится в сообщении.
Собственникам магазинов и других организаций, обслуживающих клиентов, следует обеспечить продажу или безвозмездную раздачу на входе гигиенических масок или повязок, а также возможность обработки рук посетителей дезинфицирующими средствами.
На территории Чувашии зафиксировано 383 случая заражения коронавирусной инфекцией, 6 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Олег Николаев (политик)КоронавирусыЧувашская Республика (Чувашия)Общество
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