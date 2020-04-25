Путин и Трамп приняли заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау

"Двадцать пятого апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "дух Эльбы" является примером того, как Москва и Вашингтон могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.

"Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", — говорится в совместном заявлении.