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75 лет Великой Победы
2020-04-25T21:58
https://ria.ru/20200425/1570571503.html
Путин и Трамп приняли заявление о 75-летии встречи на Эльбе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570530826_0:405:2822:1992_1036x0_80_0_0_dff5cddf07629c85b9fcc39617da1bb8.jpg
РИА Новости

Путин и Трамп приняли заявление о 75-летии встречи на Эльбе

18:04 25.04.2020 (обновлено: 21:58 25.04.2020)
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© РИА Новости / Георгий ХомзорВстреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
Встреча советских и американских войск на Эльбе в районе Торгау
© РИА Новости / Георгий Хомзор
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи войск на Эльбе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "дух Эльбы" является примером того, как Москва и Вашингтон могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.
"Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", — говорится в совместном заявлении.
Встреча в районе Торгау в 1945 году ускорила окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовала конец Третьего рейха. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.
75 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против гитлеровской Германии
25 апреля, 09:17
75 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против фашистской Германии25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча в районе Торгау на реке Эльбе советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.
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75 лет Великой ПобедыВстреча на ЭльбеДональд ТрампВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Ага, американцы успели к шапочному разбору. Это заявление - чистой воды политика, не имеющая отношения к более чем скромному вкладу США в Победу.
25 апреля, 18:16
Владимир Ф. Быченков
123300128
Никто не просит и не просил.
25 апреля, 18:41
ВВладимир
5960028
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