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2020-04-25T18:01
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В ЛНР сообщили об обстреле поселка силовиками
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РИА Новости

В ЛНР сообщили об обстреле поселка силовиками

18:01 25.04.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5 у линии соприкосновения, повреждены два жилых дома, сообщил журналистам официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ подвергли обстрелу из 82-миллиметрового миномета населенный пункт Золотое-5", - сообщил Осадчий.
Он уточнил, что украинские силовики целенаправленно вели огонь по жилому массиву с подконтрольного Киеву Золотого-4. По данным народной милиции ЛНР, в результате обстрела повреждено два жилых дома.
"Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93-й бригады (ВС Украины)… и подчиненных ему военнослужащих", - дополнил Осадчий.
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В декабре 2016 года Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело по факту обстрелов территории республики со стороны ВС Украины. В ведомстве создали специальный отдел, занимающийся конкретно этим делом.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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