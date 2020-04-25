В ЛНР сообщили об обстреле поселка силовиками

ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Украинские силовики в субботу обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5 у линии соприкосновения, повреждены два жилых дома, сообщил журналистам официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ подвергли обстрелу из 82-миллиметрового миномета населенный пункт Золотое-5", - сообщил Осадчий.
Он уточнил, что украинские силовики целенаправленно вели огонь по жилому массиву с подконтрольного Киеву Золотого-4. По данным народной милиции ЛНР, в результате обстрела повреждено два жилых дома.
"Факт обстрела населенного пункта задокументирован, материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93-й бригады (ВС Украины)… и подчиненных ему военнослужащих", - дополнил Осадчий.
В декабре 2016 года Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело по факту обстрелов территории республики со стороны ВС Украины. В ведомстве создали специальный отдел, занимающийся конкретно этим делом.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.