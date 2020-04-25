Трамп пообещал предоставить Эфиопии аппараты ИВЛ

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Эфиопии аппараты искусственной вентиляции легких для борьбы с эпидемией коронавируса.
"Только что говорил с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Его стране нужны аппараты ИВЛ, а США вполне могут ему помочь. Так мы и сделаем!" - написал Трамп в Twitter.
Он не сказал, какое количество аппаратов получит африканская страна.
Ранее США ограничили экспорт продукции медицинского назначения, прежде всего аппаратов ИВЛ. При этом Трамп задействовал закон военного времени, чтобы побудить ряд производителей помочь в производстве аппаратов внутри страны. Президент США заявил, что спешно производимые в Америке аппараты пойдут прежде всего на нужды американцев, но не исключил их отправки за рубеж в качестве помощи.
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