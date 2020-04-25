Трамп пообещал предоставить Эфиопии аппараты ИВЛ

Ранее США ограничили экспорт продукции медицинского назначения, прежде всего аппаратов ИВЛ. При этом Трамп задействовал закон военного времени, чтобы побудить ряд производителей помочь в производстве аппаратов внутри страны. Президент США заявил, что спешно производимые в Америке аппараты пойдут прежде всего на нужды американцев, но не исключил их отправки за рубеж в качестве помощи.