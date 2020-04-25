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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T20:50
https://ria.ru/20200425/1570571021.html
Переболевшая COVID-19 россиянка рассказала, к чему готовиться в больнице
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570211348_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_30ec5eba969a2ed22a76441774848831.jpg
РИА Новости

Переболевшая COVID-19 россиянка рассказала, к чему готовиться в больнице

17:52 25.04.2020 (обновлено: 20:50 25.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Новой Москве
Открытие инфекционного центра в Новой Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Открытие инфекционного центра в Новой Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиянка, переболевшая COVID-19, рассказала об обстановке в больнице и необходимых во время госпитализации вещах.
По словам женщины, пока тест дает положительный результат на COVID-19, покидать палату нельзя. Исключение — больничный душ. Домой выписывают только при двух отрицательных анализах на коронавирус.

"Если вы ляжете в больницу, будьте готовы к тому, что вас начнут лечить таблетками от малярии или от гепатита. Детей лечат простым арбидолом", — цититрует собеседницу портал 161.ru.

Пациентка добавила, что при появлении кашля больных отправляют на ингаляции, и посоветовала взять с собой цитрамон и свою домашнюю аптечку.
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Кроме того, следует захватить легкую и удобную одежду, так как в больнице может быть довольно жарко. Также понадобятся резиновые тапочки, пижама, средства личной гигиены, полотенца и еда.
"Если откажетесь здесь что-то есть, то останетесь голодными. В палате есть холодильник — смело запасайтесь фруктами и какими-то продуктами", — посоветовала женщина.
Помимо прочего, в больницу стоит взять зарядное устройство, ноутбук и флешку с фильмами.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились 2,7 миллиона человек, 187 тысяч умерли. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Россия занимает десятое место по числу инфицированных — 74 588 человек, 681 пациент умер, 6250 вылечились. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Женщина как буд то в плохом санатории побывала, жалуется на сервис. Спасибо сказала бы, что легко отделалась.
25 апреля, 18:24
RRouslan
43200012
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