Переболевшая COVID-19 россиянка рассказала, к чему готовиться в больнице

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиянка, переболевшая COVID-19, рассказала об обстановке в больнице и необходимых во время госпитализации вещах.

По словам женщины, пока тест дает положительный результат на COVID-19, покидать палату нельзя. Исключение — больничный душ. Домой выписывают только при двух отрицательных анализах на коронавирус.

"Если вы ляжете в больницу, будьте готовы к тому, что вас начнут лечить таблетками от малярии или от гепатита. Детей лечат простым арбидолом", — цититрует собеседницу портал 161.ru .

Пациентка добавила, что при появлении кашля больных отправляют на ингаляции, и посоветовала взять с собой цитрамон и свою домашнюю аптечку.

Кроме того, следует захватить легкую и удобную одежду, так как в больнице может быть довольно жарко. Также понадобятся резиновые тапочки, пижама, средства личной гигиены, полотенца и еда.

"Если откажетесь здесь что-то есть, то останетесь голодными. В палате есть холодильник — смело запасайтесь фруктами и какими-то продуктами", — посоветовала женщина.

Помимо прочего, в больницу стоит взять зарядное устройство, ноутбук и флешку с фильмами.

Испании и Италии. Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились 2,7 миллиона человек, 187 тысяч умерли. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США

Россия занимает десятое место по числу инфицированных — 74 588 человек, 681 пациент умер, 6250 вылечились. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.