Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" после скандала

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии. О решении сообщили в инстаграме издания.
"За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению", — говорится в заявлении журнала.
Редакция выступила против любой формы насилия.
Телеведущая оказалась в центре скандала после того, как заявила в интервью People Talk, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия.
"Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?" — сказала она.
Подписчиков Тодоренко возмутило это заявление. Они призвали телеведущую обвинять насильников, а не их жертв. Позднее блогер извинилась за свое высказывание.