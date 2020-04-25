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Религия и мировоззрение
2020-04-25T18:58
https://ria.ru/20200425/1570570800.html
В РПЦ рассказали, чем заняться в самоизоляции
https://cdn25.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:191:2907:1826_1036x0_80_0_0_d0591a710da526f86105eb4336cc531b.jpg
РИА Новости

В РПЦ рассказали, чем заняться в самоизоляции

17:48 25.04.2020 (обновлено: 18:58 25.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Режим самоизоляции позволяет научиться счастливо жить "внутренней жизнью", независимо от внешних обстоятельств, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"Научитесь занимать себя в период самоизоляции - это искусство поможет вам в течение всей вашей последующей жизни. Я бы посоветовал учиться жить внутренней жизнью", - сказал митрополит Иларион.
По его словам, очень часто люди всю свою жизнь "подвешивают" к внешним обстоятельствам.
"У них есть работа, учеба, они заняты чем-то, потом развлекаются - жизнь проходит и вроде бы не скучно. А когда человек оказывается в четырех стенах, он начинает спрашивать себя: а чем мне заняться? Счастье человека не зависит от материальных благ и внешних обстоятельств, но прежде всего - от его внутреннего мира. Если вы научитесь свой внутренний мир создавать таким образом, чтобы вам никогда не было скучно, то это самое лучшее, чему вы можете научиться в нынешней ситуации", - рассказал иерарх.
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Храмы без прихожан: как церковь выживает в кризисТакого еще не было – главный христианский праздник Воскресения Христова многочисленные приходы Русской православной церкви встретили без верующих. Праздничные пасхальные службы проводили только священники и их помощники.
Митрополит посоветовал смотреть фильмы, читать художественную литературу и Библию. Тем, кто еще не открывал Библию, митрополит Иларион посоветовал начать с Евангелия от Матфея. Также он посоветовал молиться, причем не только "по бумажке", но и обращаться к Богу в простой беседе.
"Поговорите с ним, расскажите ему все, что вас тяготит, что наболело, беспокоит. А потом попытайтесь услышать ответ. Возможно, услышите не сразу, через обстоятельства жизни. Но если вы будете обращаться к Богу, Бог непременно откликнется", - подытожил представитель Русской церкви.
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 29 марта призвал верующих не посещать храмы из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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