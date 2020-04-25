В РПЦ рассказали, чем заняться в самоизоляции

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Режим самоизоляции позволяет научиться счастливо жить "внутренней жизнью", независимо от внешних обстоятельств, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале Режим самоизоляции позволяет научиться счастливо жить "внутренней жизнью", независимо от внешних обстоятельств, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"

"Научитесь занимать себя в период самоизоляции - это искусство поможет вам в течение всей вашей последующей жизни. Я бы посоветовал учиться жить внутренней жизнью", - сказал митрополит Иларион.

По его словам, очень часто люди всю свою жизнь "подвешивают" к внешним обстоятельствам.

"У них есть работа, учеба, они заняты чем-то, потом развлекаются - жизнь проходит и вроде бы не скучно. А когда человек оказывается в четырех стенах, он начинает спрашивать себя: а чем мне заняться? Счастье человека не зависит от материальных благ и внешних обстоятельств, но прежде всего - от его внутреннего мира. Если вы научитесь свой внутренний мир создавать таким образом, чтобы вам никогда не было скучно, то это самое лучшее, чему вы можете научиться в нынешней ситуации", - рассказал иерарх.

Митрополит посоветовал смотреть фильмы, читать художественную литературу и Библию. Тем, кто еще не открывал Библию, митрополит Иларион посоветовал начать с Евангелия от Матфея. Также он посоветовал молиться, причем не только "по бумажке", но и обращаться к Богу в простой беседе.

"Поговорите с ним, расскажите ему все, что вас тяготит, что наболело, беспокоит. А потом попытайтесь услышать ответ. Возможно, услышите не сразу, через обстоятельства жизни. Но если вы будете обращаться к Богу, Бог непременно откликнется", - подытожил представитель Русской церкви.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 29 марта призвал верующих не посещать храмы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Московская патриархия 11 апреля по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Исключение сделано для священнослужителей, а также лиц, "присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений". Позже ограничения продлили до 28 апреля. Похожие меры введены в других регионах страны.