Власти Молдавии ввели карантин в двух селах Гагаузии

Флаги Молдавии и Гагаузии на въезде в Гагаузскую автономию

КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Власти Власти Молдавии вводят карантин из-за коронавируса в двух населенных пунктах гагаузской автономии, сообщил на брифинге в понедельник премьер Ион Кику

Ранее власти Молдавии сообщили о 3304 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся достигло 94.

"Вводится карантин еще в двух населенных пунктах — это села Етулия и Чишмикиой из района Вулканешты, который является частью автономной республики Гагаузия", - сообщил Кику.

На данный момент карантин введен в городах Сороки, Глодяны, Штефан-Водэ, а также в селах Карахасань и Талмаза.

Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение России, Белоруссии, Казахстана, России и Армении.

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