МХАТ им. Горького призвал театры принять участие в онлайн-шествии 9 мая

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. МХАТ им. Горького призывает все театры принять участие в онлайн-шествии 9 мая, объединившись в "театральный батальон", сообщили в пресс-службе театра.

Эта акция посвящена 75-летию Победы и пройдет на сайтах и в соцсетях российских театров, на портале " Культура.рф ", телеканале "МХАТ говорит" и других онлайн площадках под единым хештэгом #ТеатральныйБатальон.

"Наша страна столкнулась с тяжелым испытанием: закрыты многие предприятия, организации и учреждения, не работают театры. Но это не должно обернуться потерей чувства единства нашего народа в год 75-летия Великой Победы! В самый важный для россиян праздник – 9 мая – мы не можем выйти на улицы в шествии Бессмертного полка с портретами своих предков, освободивших мир от нацизма. Но это не повод быть разобщенными! Мы призываем вместе в одном строю пройти Театральным батальоном!", - обратился к коллегам художественный руководитель МХАТ им Горького Эдуард Бояков

В рамках этой акции сотрудники театров расскажут личные истории о своих предках и покажут их портреты. Кроме того, расскажут о работе фронтовых бригад, о подвигах актеров, режиссеров и других служителей театра, ставших на защиту Родины. Поговорят о том, как сохраняется память о ВОВ в современных российских театрах.

"Многим театрам есть что показать и рассказать в этот важный для каждого россиянина день. Я уверен, что все театры страны уже разработали программы, приуроченные к великому празднику. Но если мы объединимся, то станем убедительнее, заметнее. Пусть эта акция подчеркнет общенародный характер праздника, послужит идеей объединения художников в их служении народу", - подчеркнул Бояков.

Он выразил надежду, что в этом начинании театры поддержит Минкультуры России, региональные министерства и департаменты культуры.