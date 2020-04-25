В Архангельской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Референс-центр Референс-центр Архангельской области подтвердил заражение еще 20 человек коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб региона.

"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром подтверждено 20 случаев заболевания COVID-19. Новые случаи выявлены в результате оперативных действий по исследованию круга контактов пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19, а также плановых обследований больных с пневмонией", - говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день на региональном уровне подтверждено 167 случаев заболевания, 22 человека выздоровело и выписано из больниц.

Всего по данным на 25 апреля, 741 северянин еще остается под наблюдением, 3906 человек сняты с наблюдения с диагнозом здоров.

На наличие COVID-19 в Архангельской области обследовано почти 11,5 тысячи человек, среди них - северяне, вернувшиеся из-за рубежа, пациенты с симптоматикой, характерной для коронавирусной инфекции, и с пневмонией, северяне, вошедшие в ближний круг контактов с заболевшими, медицинские работники, задействованные в оказании помощи пациентам с COVID-19, беременные женщины с признаками ОРВИ.