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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T17:37
https://ria.ru/20200425/1570570412.html
В Архангельской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570569770_0:83:3070:1810_1036x0_80_0_0_f41e780138c328841b40eb86bdc89160.jpg
РИА Новости

В Архангельской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

17:37 25.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Референс-центр Архангельской области подтвердил заражение еще 20 человек коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб региона.
"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром подтверждено 20 случаев заболевания COVID-19. Новые случаи выявлены в результате оперативных действий по исследованию круга контактов пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19, а также плановых обследований больных с пневмонией", - говорится в сообщении.
Таким образом, на сегодняшний день на региональном уровне подтверждено 167 случаев заболевания, 22 человека выздоровело и выписано из больниц.
Всего по данным на 25 апреля, 741 северянин еще остается под наблюдением, 3906 человек сняты с наблюдения с диагнозом здоров.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
На наличие COVID-19 в Архангельской области обследовано почти 11,5 тысячи человек, среди них - северяне, вернувшиеся из-за рубежа, пациенты с симптоматикой, характерной для коронавирусной инфекции, и с пневмонией, северяне, вошедшие в ближний круг контактов с заболевшими, медицинские работники, задействованные в оказании помощи пациентам с COVID-19, беременные женщины с признаками ОРВИ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Архангельская область
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