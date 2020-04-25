Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 3,3 тысячи человек

КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 3304, за сутки было подтверждено 194 новых случая, всего с начала пандемии скончались 94 человека, заявила на брифинге в субботу министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 3110 зарегистрированных случаях коронавируса, в пятницу число скончавшихся достигло 84.
"На сегодняшний день подтверждено 194 положительных случая коронавируса, всего у нас 3304 случая, скончались 94 человека", - сообщила Думбрэвяну.
По словам министра, из больниц были выписаны 825 пациентов.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?